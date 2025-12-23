Niğde'de 'Bi Niğde mi Yapsak?' Köy Öğrencilerine Unutulmaz Gezi

Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Bi Niğde mi Yapsak? projesi, kent merkezine uzak köylerde yaşayan öğrencileri Niğde’nin tarihi, kültürel ve sosyal yaşamıyla buluşturuyor.

Gezi programı ve etkinlikler

Proje kapsamında köy okullarında eğitim gören çocuklar, şehir merkezine getirilerek Niğde Kalesi, Rahmaniye Camii, Alaaddin Camii ve Bedesten Müzesi gibi tarihi ve turistik mekanları gezip sinema izliyor, birlikte yemek yiyip oyun alanlarında vakit geçirerek unutamayacakları bir gün yaşıyor.

İki hafta önce başlatılan uygulama, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okul idarecileri tarafından belirlenen öğrencilerin belli gruplar halinde Niğde’ye getirilmesiyle sürdürülüyor. Projenin ilk haftasında Ağcaşar Köyü'nden, ikinci haftasında ise Elekgölü, Mahmatlı ve Üskül köylerinden öğrenciler etkinliğe katıldı.

Yetkililerin açıklamaları

Proje hakkında bilgi veren Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan, amaçlarının köy okullarındaki öğrencileri Niğde merkezle buluşturmak olduğunu belirtti.

"Bi Niğde mi Yapsak? projemizde amacımız, daha önce Niğde merkezde gezi ya da herhangi bir faaliyette bulunmamış gençlerimizi şehrimize getirmek. Niğde’nin tarihi ve kültürel yapısını tanıtmak için belirlediğimiz alanlarda bir gezi programı oluşturduk. Niğde Kalesi, Rahmaniye Camii, Alaaddin Camii ve Bedesten Müzesi’ni gezdik. Şu an sinema etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından AVM’de yemek yiyeceğiz, oyun oynayacağız ve çocuklarımızı uğurlayacağız. Hedefimiz Niğde’deki tüm köy okullarına ulaşmak, en uzaktaki köylerdeki öğrencilerimizi şehir merkezine getirerek onlarda tarih ve kültür bilinci oluşturmak, sosyal hayata katılımlarını sağlamak" dedi.

Sabah ilk servisten indikleri andan itibaren çocukların mutluluğunun yüzlerinden okunduğunu ifade eden Ceylan, kısa sürede kurulan bağın kendilerini de çok mutlu ettiğini belirterek, "Yaklaşık üç saattir birlikteyiz. Şu an çok mutlular, çok heyecanlılar. Bize aktardıkları duygular, gözlerindeki sevinç bu projenin ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu gösteriyor. Biz de bu mutluluğa ortak olduğumuz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden geri bildirim

Projeye katılan çocuklar, Niğde’nin tarihi mekanlarını ziyaret etmenin ve arkadaşlarıyla vakit geçirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, gezinin onlar için unutulmaz bir anı olduğunu ve yeniden gelmek istediklerini söyledi.

