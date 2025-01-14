Niğde'de Eski Kadın Hükümlü, Devlet Desteğiyle Hayvancılıkta Başarıya Ulaşıyor

Niğde'de Eski Kadın Hükümlü'nün Hayvancılık Başarısı

Niğde'de eski kadın hükümlü S.K, devlet desteği ile büyükbaş hayvan yetiştiricisi olarak kendi işini kurup başarı merdivenlerini tırmanıyor. Hayvanlardan elde ettiği çiğ sütü ile peynir ve yoğurt üreterek ev ekonomisine katkı sağlayan S.K, inek sayısını artırarak işini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Devlet Desteğiyle İş Kurdu

Niğde Cumhuriyet Baş Savcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki denetimini tamamlayan S.K, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği almak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu. Başvurusu kabul edilen S.K, İŞKUR'dan aldığı 240 bin lira hibeye 60 bin lira da kendi tasarruflarından ekleyerek 3 büyükbaş hayvan satın aldı.

Hayvancılığı Geliştirme Hedefi

Çarıklı köyüne yerleşerek hayvancılıkla uğraşmaya başlayan S.K, sadece çiğ süt satmakla kalmayıp, peynir ve yoğurt da üretiyorum diyerek evine ek gelir sağladığını vurguladı. "4 ineğim var, bunu daha da büyütmeyi amaçlıyorum. 4 inekte kalmayı istemiyorum" şeklinde konuştu.

Devlet Desteği ve Gelecek Hedefleri

Devletin kendisine her zaman destek olduğunu dile getiren S.K, büyük bir mandıra kurarak bu işi daha da ileri taşımayı hedefliyor. "Oturduğumuz yeri kiraladık ve eşimle birlikte mandıramızı, açık besimizi inşa ettik. Amacım hayvancılıkla gelir elde edip, tüm kadınlara örnek olmak" diyerek azmini ifade etti.

Başsavcı'dan Destek Ziyareti

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir, S.K'ye ziyarette bulunarak "hayırlı olsun" dileklerini iletti ve başarılarından dolayı kendisine plaket verdi.

Niğde'de eski kadın hükümlü, devlet desteğiyle aldığı büyükbaş hayvanlarla kendi işini kurup para kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Niğde'de eski kadın hükümlü, devlet desteğiyle aldığı büyükbaş hayvanlarla kendi işini kurup para kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.