Niğde'de Gül Sinem Dönertaş Anısına Kütüphane Açıldı

Açılış ve katılımcılar

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, genç yaşta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Gül Sinem Dönertaş anısına kurulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Ramazan Zor, akademisyenler, sağlık çalışanları ve Gül Sinem Dönertaş’ın ailesi katıldı.

Eğitime katkı ve kütüphanenin amacı

Kütüphane, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirildi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin toplumsal katkı misyonuna dikkat çekerek hastane bünyesindeki bir alanın kütüphaneye dönüştürüldüğünü belirtti.

Uslu, Tıp Fakültesi öğrencilerinin hastane içinde aktif eğitim aldığını vurgulayarak 6’ncı sınıf öğrencileri ile birlikte 4’üncü ve 5’inci sınıflarda staj yapan toplam 260 öğrencinin bulunduğunu, yaklaşık 360 öğrencinin şu anda hastanede hizmet verdiğini ve eğitim aldığını ifade etti. Hastanenin eğitim altyapısında 7 eğitim kliniği bulunduğunu ve cerrahi alanda yeni bir eğitim kliniği için başvuru yapıldığını aktardı.

Rektör Uslu ayrıca hastanede 50’nin üzerinde asistan ve 60’ın üzerinde öğretim üyesi ile yaklaşık 120 uzman doktorun görev yaptığını belirterek bu yapının hem tıp fakültesi hem de sağlık hizmetleri açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bağışçı ve anı köşesi

Kütüphanenin bağış yoluyla kazandırıldığını söyleyen Uslu, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Şafak Dönertaş tarafından merhum kardeşi Gül Sinem Dönertaş adına yapılan bu anlamlı katkı için ailesine teşekkür etti. Uslu, eğitime yapılan her desteğin kalıcı bir değer taşıdığına dikkat çekti.

Kütüphanede Gül Sinem Dönertaş’ın yaşam öyküsüne ve kişiliğine yer verilen anı köşesi de oluşturuldu. Kütüphane özellikle Tıp Fakültesi öğrencilerinin ders çalışma, araştırma yapma ve akademik gelişim süreçlerinde aktif olarak kullanılacak.

Duygusal anlar ve teşekkür

Açılışta Dönertaş ailesi duygusal anlar yaşadı ve merhum Gül Sinem Dönertaş’ın adının eğitimle yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Genç yaşta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sinem'in anısı Niğde'de kurulan kütüphane ile yaşatılıyor