Niğde'de Gül Sinem Dönertaş Anısına Kütüphane: Tıp Öğrencilerine Eğitim Desteği

Niğde'de Gül Sinem Dönertaş Anısına Kütüphane Açıldı

Genç yaşta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Gül Sinem Dönertaş’ın anısını yaşatmak amacıyla, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bir kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kütüphanenin amacı ve işleyişi

Kütüphane, başta Tıp Fakültesi öğrencileri olmak üzere sağlık eğitimi alanındaki öğrenci ve personelin kullanımına sunularak eğitim hayatına katkı vermeyi hedefliyor. Proje, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirildi ve bağış yoluyla kazandırıldı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, kütüphanenin hastane içindeki bir alanın dönüştürülmesiyle oluşturulduğunu belirterek, fakülte, hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğine vurgu yaptı.

Rektör Uslu'nun açıklamaları

Prof. Dr. Hasan Uslu konuşmasında Tıp Fakültesi öğrencilerinin hastane içinde aktif olarak eğitim aldıklarını ifade etti ve şu değerlendirmeyi paylaştı: “Tıp fakültemizde 6’ncı sınıf öğrencilerimiz ile birlikte 4’üncü ve 5’inci sınıflarda staj yapan toplam 260 öğrencimiz bulunuyor. Yaklaşık 360 öğrencimiz şu anda hastanemizde hizmet veriyor ve eğitim alıyor. Bu anlamda çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Geleceğin hekimlerini burada yetiştiriyoruz”.

Uslu, kütüphanenin bağış yoluyla kurulduğunu ve bu anlamlı katkı için Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Şafak Dönertaş ile ailesine teşekkür etti. Ayrıca hastanenin eğitim altyapısına değinerek, 7 eğitim kliniğinin bulunduğunu ve cerrahi alanda yeni bir eğitim kliniği için başvuru yapıldığını aktardı.

Rektör Uslu, hastanede 50’nin üzerinde asistan ve 60’ın üzerinde öğretim üyesiyle yaklaşık 120 uzman doktor görev yaptığını belirterek bu yapının hem tıp fakültesi hem de sağlık hizmetleri açısından önemine dikkat çekti.

Anı köşesi ve öğrenciler için katkı

Kütüphanede, Gül Sinem Dönertaş’ın yaşam öyküsüne ve kişiliğine yer verilen bir anı köşesi de oluşturuldu. Kütüphane özellikle ders çalışma, araştırma ve akademik gelişim süreçlerinde Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından aktif olarak kullanılacak.

Açılış töreni ve duygusal anlar

Açılışta Gül Sinem Dönertaş’ın ailesi duygusal anlar yaşadı; merhumun adının eğitimle yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Açılış programına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Ramazan Zor, akademisyenler, sağlık çalışanları ve Gül Sinem Dönertaş’ın ailesi katıldı.

