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Niğde'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar temizliğine başladı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 09:50
Niğde'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Niğde'de Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Niğde'de mevsim normallerinde sürdürülen hava sıcaklıkları, gece saatlerinde kar ve soğuk havaya dönüşerek etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Vatandaşlar Karı Temizlemeye Başladı

Sabah saatlerinde, iş yerlerinin önünde ve araçların üstünde biriken karı temizlemeye çalışan vatandaşlar, soğukla birlikte zorlu bir gün geçirdi. Kar yağışı, Niğde'de hem bir güzellik hem de zorluklar getirdi.

Hava durumu uzmanları, kar yağışının mevsim normalleri doğrultusunda devam edeceğini belirtiyor. Bu nedenle, Niğdelilerin dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri...

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri...

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

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