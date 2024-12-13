Niğde'de Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, ekip otosuyla otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2'si polis toplamda 6 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 51 A 4824 plakalı polis otosu ile 51 ABD 426 plakalı otomobil, Şahsüleyman Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı'nda çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları H.A. (39) ve Y.D. (36) ile F.K. (21), İ.K. (26), K.K. (2) ve S.A. (35) olmak üzere toplam 6 yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Vali Cahit Çelik ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldılar.

Vali Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ihbara giden ekip otosunun bir araçla çarpıştığını ve ekip otosunun takla attığını belirtti. Kazada devrilen polis otosunun çarptığı bir yaya ile 2 polis memuru ve otomobildeki 3 kişinin yaralandığını vurguladı.

Çelik, "Arkadaşlarımızın hepsini hastaneye getirdik. Şu anda müdahale ediliyor. Bütün yaralıların ciddi bir rahatsızlık geçirmeden taburcu edilmelerini temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Niğde'de ekip otosuyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si polis 6 kişi tedavi altına alındı.

Niğde'de ekip otosuyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si polis 6 kişi tedavi altına alındı.