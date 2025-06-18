Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonunda 16 Zanlı Yakalandı

Niğde’de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Niğde'de yapılan kapsamlı bir operasyonla, ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçu kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyondan Detaylar

Yapılan operasyon sonucunda, toplamda 16 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda önemli bulgular elde edildi. Bu bulgular arasında:

6 ruhsatsız tabanca

3 kurusıkı tabanca

4 ruhsatsız tüfek

9 şarjör

70 tabanca fişeği

218 tüfek kartuşu

Kesici ve delici aletler

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Bu operasyon, Niğde'deki güvenlik önlemlerinin artırılması ve ruhsatsız silahların kontrol altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır.

Niğde'de polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 şarjör, 70 tabanca fişeği, 218 tüfek kartuşu ile kesici ve delici aletler ele geçirildi.