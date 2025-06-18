DOLAR
39,51 -0,1%
EURO
45,45 -0,05%
ALTIN
4.308,29 -0,22%
BITCOIN
4.130.643,84 -0,16%

Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonunda 16 Zanlı Yakalandı

Niğde'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 17:16
Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonunda 16 Zanlı Yakalandı

Niğde’de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Niğde'de yapılan kapsamlı bir operasyonla, ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçu kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyondan Detaylar

Yapılan operasyon sonucunda, toplamda 16 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda önemli bulgular elde edildi. Bu bulgular arasında:

  • 6 ruhsatsız tabanca
  • 3 kurusıkı tabanca
  • 4 ruhsatsız tüfek
  • 9 şarjör
  • 70 tabanca fişeği
  • 218 tüfek kartuşu
  • Kesici ve delici aletler

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Bu operasyon, Niğde'deki güvenlik önlemlerinin artırılması ve ruhsatsız silahların kontrol altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır.

Niğde'de polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan...

Niğde'de polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 şarjör, 70 tabanca fişeği, 218 tüfek kartuşu ile kesici ve delici aletler ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Çay Yüklü Kamyon Devrildi: 9 Yaralı
2
Bursa İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü
3
İYİ Parti ve DEVA Partisi Liderlerinden Kritik Görüşme
4
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
5
Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı, Sürücü Gözaltında
6
Trabzon'da Gazze'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi
7
Dünyaca Ünlü Lüks Yat 'Lady Moura' Marmaris Limanı'na Geldi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı