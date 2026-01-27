Niğde’de Sağlıkta Büyük Dönüşüm: Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025 Verileri

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025 verilerine göre muayene ve ameliyat sayılarında artış, yatak ve yoğun bakım kapasitesi yükseldi; yeni uzmanlık dalları hizmete girdi.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar, 2025 yılı verileri ışığında kamuoyuna aktarıldı. Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan ve Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ramazan Kürşad Zor yapılan iyileştirmeleri ve hedeflenen yatırımları anlattı.

Hasta ve muayene verileri

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, hastanede bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon 170 bin randevulu muayene yapıldığını; bunun yanı sıra yaklaşık 500 bin vatandaşın randevusuz ayaktan muayene edildiğini belirterek toplam muayene sayısının 1 milyon 700 binin üzerine çıktığını söyledi. Kırsal nüfusun fazla olması nedeniyle bazı vatandaşların MHRS sistemini etkin kullanamadığını vurgulayan İnan, randevusuz başvuranlara da gerekli kolaylığın sağlandığını ifade etti.

İl genelinde kamu hastanelerinde bir yıl içinde yaklaşık 24 bin ameliyat yapıldığını ve bunun büyük bölümünün Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini belirten İnan, Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi'ne ameliyathane kurulması çalışmalarında sona gelindiğini aktardı.

Yatak, yoğun bakım ve personel kapasitesi

Doç. Dr. Ramazan Kürşad Zor göreve geldikleri günden bu yana randevu süreleri, fiziki şartlar ve hizmet çeşitliliği konusunda önemli ilerlemeler sağlandığını söyledi. Göreve başladıklarında birçok branşta randevu sürelerinin haftaları bulduğunu belirten Zor, "8 aylık süreçte en uzun bekleme sürelerini üçte iki oranında azalttık. Uzun süre beklenen branşlarda randevular artık birkaç gün içinde verilebiliyor" dedi.

Yeni hastane binasıyla birlikte yatak kapasitesinin 545’ten 830’a yükseldiğini, bunun yaklaşık %50’lik bir artış anlamına geldiğini söyleyen Zor, yoğun bakım yatak sayısının ise 96’dan 141’e çıkarıldığını bildirdi. Önümüzdeki aylarda beyin cerrahisi yoğun bakım ve acil kritik bakım ünitelerinin de hizmete alınacağı ifade edildi.

Hastanede 306 hekimin görev yaptığını belirten Zor, 2025 yılı içinde yaklaşık 1 milyon 777 bin muayene gerçekleştirildiğini; bunun Niğde nüfusu dikkate alındığında kişi başına ortalama 5 muayene anlamına geldiğini söyledi. Aynı dönemde ise 21 bine yakın ameliyat yapıldığını ve bunların büyük bölümünün özellikli ameliyatlar olduğunu dile getirdi.

Yeni branşlar ve tesis yatırımları

Zor, son 6 ayda Niğde’de ilk kez hizmete giren branşlar arasında jinekolojik onkoloji cerrahisi, cerrahi onkoloji, nükleer tıp, hematoloji, algoloji, çocuk kardiyolojisi, çocuk alerji, perinatoloji ve girişimsel radyoloji bulunduğunu belirterek, hastanenin güçlü bir Onkoloji Merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Fiziki iyileştirmeler kapsamında temizlik hizmetleri, tuvaletlerin yenilenmesi, peyzaj çalışmaları ve çatı onarımı gibi düzenlemelerin sürdüğü, ayrıca PET-CT ünitesinin kurulmasıyla birlikte hastaların ileri tetkikler için başka illere gitmek zorunda kalmayacağı vurgulandı.

Hedefler

Yetkililer, başta ameliyathane kapasitesi ve yoğun bakım üniteleri olmak üzere devam eden yatırımlarla hizmet çeşitliliğini ve erişilebilirliği artırmayı, il genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

