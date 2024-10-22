Niğde'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Niğde'nin Bor ilçesinde bir kahvehanede çıkan kavgada iki kişi vurularak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 23:12
Niğde'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Niğde'de Kahvehaneye Silahlı Saldırı

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları ise şöyle oluştu:

Tartışma, Silahlı Saldırıya Dönüştü

Edinilen bilgilere göre, ilçedeki bir kahvehanede işletme sahibi olarak tanınan A.K. ile müşteri M.B.N. arasında sebebi belirsiz bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından M.B.N., kahvehaneden ayrıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Bir süre sonra elinde tabanca ile geri dönen M.B.N., kahvehaneye ateş açtı. Bu saldırıda işletme sahibi A.K. ve diğer müşterilerden Z.A. yaralandı. Yaralılar, Bor Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından, M.B.N. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülmektedir.

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