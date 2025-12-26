DOLAR
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 15 Milyon TL'lik Tıbbi Cihaz Bağışı

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 15 milyon TL değerinde tıbbi cihaz bağışı yapıldı; OCT, kuvöz, USG ve mekanik ventilatörler teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:18
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 15 milyon TL'lik tıbbi cihaz bağışı

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne toplam değeri yaklaşık 15 milyon TL olan tıbbi cihaz bağışı gerçekleştirildi. Bağış, hastanenin Göz Hastalıkları Kliniği ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin donanımına önemli katkı sunacak.

Bağış kapsamındaki cihazlar

Bağış kapsamında Göz Hastalıkları Kliniği için 1 adet OCT (Optik Koherens Tomografi) göz arkası tomografi cihazı teslim edildi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi için ise 8 adet kuvöz, 2 adet ultrasonografi (USG) cihazı ve 2 adet mekanik ventilatör hastaneye verildi.

Yetkililerin açıklamaları

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, yeni cihazların özellikle yenidoğan bebeklerin yaşam mücadelesinde ve göz hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinde önemli katkılar sunacağını belirterek teşekkür etti.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor ise bağışın hastanenin teknolojik altyapısını güçlendirerek sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını ifade ederek, toplum sağlığına duyarlılık gösteren bu anlamlı destek için teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

