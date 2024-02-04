Nijer'de karakola terör saldırısı: 4 polis öldürüldü

Nganzai bölgesindeki bir karakola DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP saldırdı. Ulusal medyada çıkan haberlere göre, saldırı sonucu 4 polis şehit oldu, birçok kişi de yaralandı.

Polislerin silah ve mühimmatlarını ele geçiren teröristler kaçtı. Nijerya'da son dönemde Boko Haram ve ISWAP başta olmak üzere silahlı grupların saldırıları arttı. Ülkenin çeşitli yerleri bu saldırılardan etkileniyor.