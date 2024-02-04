Nijer'de karakola terör saldırısı: 4 polis öldürüldü

Borno eyaletindeki bir karakola DEAŞ'ın Batı Afrika'daki ISWAP grubu saldırdı. Nijerya'nın kuzeydoğusunda gerçekleşen saldırıda 4 polis şehit oldu.

Nijer'de karakola terör saldırısı: 4 polis öldürüldü
Yayın Tarihi:

Nganzai bölgesindeki bir karakola DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP saldırdı. Ulusal medyada çıkan haberlere göre, saldırı sonucu 4 polis şehit oldu, birçok kişi de yaralandı.

Polislerin silah ve mühimmatlarını ele geçiren teröristler kaçtı. Nijerya'da son dönemde Boko Haram ve ISWAP başta olmak üzere silahlı grupların saldırıları arttı. Ülkenin çeşitli yerleri bu saldırılardan etkileniyor.

Öne Çıkanlar
Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam! Araç sahipleri çileden çıkacak: İşte benzin, motorin, LPG'de son durum Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam! Araç sahipleri çileden çıkacak: İşte benzin, motorin, LPG'de son durum
Yaş şartını sağlayan gençlere 18.000 TL harçlık! Hemen kayıt yaptıran yararlanacak Yaş şartını sağlayan gençlere 18.000 TL harçlık! Hemen kayıt yaptıran yararlanacak
Az önce duyuruldu! Bankalardan vatandaşa 9.270 TL ödeme müjdesi: İşte tek şart Az önce duyuruldu! Bankalardan vatandaşa 9.270 TL ödeme müjdesi: İşte tek şart
Çok Okunanlar
Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek TÜBİTAK'tan son dakika duyurusu geldi! Başvuru için start verildi TÜBİTAK'tan son dakika duyurusu geldi! Başvuru için start verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: İstanbul'da yapılan operasyonda 10 gözaltı Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: İstanbul'da yapılan operasyonda 10 gözaltı Endonezya'da tren faciası: Çarpışmada 3 kişi hayatını kaybetti Endonezya'da tren faciası: Çarpışmada 3 kişi hayatını kaybetti Akaryakıt ve alkolde yeni yıl zammı: ÖTV artışı kaç TL olacak? Detaylar belli oldu Akaryakıt ve alkolde yeni yıl zammı: ÖTV artışı kaç TL olacak? Detaylar belli oldu