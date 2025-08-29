DOLAR
Nijerya'da 4 yılda 13 bin 230'dan fazla silah imha edildi

Nijerya'da 4 yılda 13 bin 230'dan fazla yasa dışı, kullanılamaz ve eski silah imha edildi; Abuja'daki törende 1316 silah daha yok edildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:13
Abuja'daki törende 1316 silah daha yok edildi

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, son dört yılda el konulan yasa dışı, kullanılamaz ve eski silahların imhası sürüyor. Nijerya Ulusal Hafif ve Küçük Silahlar Kontrol Merkezi (NCCSALW) Direktörü Johnson Kokumo, başkent Abuja'da düzenlenen silah imha töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Kokumo, törende 1316 çeşitli silahın imha edildiğini belirterek, "Bugün itibarıyla merkezimiz, 2021'den bu yana 13 bin 230'dan fazla yasa dışı, kullanılamaz ve eski silahı imha etmiş bulunuyor." dedi.

Direktör, silah imha faaliyetlerinin artık rutin bir uygulama hâline geldiğini ve bunun yalnızca silahların ortadan kaldırılması değil, aynı zamanda şeffaflık ve hesap verebilirlik göstergesi olduğunu vurguladı. Kokumo, imha edilen silahların terörle mücadele ve haydutluk operasyonlarında ele geçirilenler, güvenlik güçlerinden toplanan eski silahlar ve kolluk kuvvetlerince teslim edilen ateşli silahlardan oluştuğunu söyledi.

Ayrıca, Çad ve Kamerun gibi komşu ülkelerle yürütülen sınır ötesi silah kaçakçılığına karşı işbirliklerinin sonuç vermeye başladığını ifade eden Kokumo, yasa dışı silahların rutin olarak imha edilmeye devam edeceğini ve bu çabanın Nijerya'nın güvenliği ile istikrarına katkı sağlayacağını ekledi.

Nijerya, ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı çetelerle birlikte uzun süredir Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla da mücadele ediyor.

