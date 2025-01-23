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Nijerya'da Lassa Ateşi Sebebiyle 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle can kaybı yıl başından bu yana 22'ye yükseldi. 484 şüpheli vaka tespit edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 00:42
Nijerya'da Lassa Ateşi Sebebiyle 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da hayvandan insana geçiş gösteren Lassa ateşi salgını, yılın başından itibaren 22 can kaybına neden oldu. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının ülkenin 7 eyaletinde etkili olduğu öğrenildi.

Açıklamada, Ocak ayından bu yana toplamda 484 şüpheli Lassa ateşi vakası kaydedildiği belirtilirken, bu vakalardan 143'ünün yapılan testler sonucunda pozitif çıktığı ifade edildi. Salgının seyrine dair bilgiler ışığında, can kaybının 22'ye ulaştığı bilgisi de paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıl Nijerya genelinde 190 kişinin hayatını kaybettiği Lassa ateşi salgını için, hükümet 3 tedavi ilacı belirlemişti. Virüsün ilk tespit edildiği tarih ise 1969 yılına kadar uzanıyor; o dönem Borno eyaletinde kaydedilen ilk vakalar, zamanla diğer Afrika ülkelerine de yayıldı.

Lassa ateşi, fare dışkısı ile temas yoluyla bulaşmakta ve insanlardan insanlara geçiş de gösterebilen bir hastalıktır. Bu hastalık, ciddi kanamalı ateş vakalarına yol açabilmekte ve sağlık yetkilileri halkı bu konuda dikkatli olmaya davet ediyor. Fare ve diğer kemirgenlerle temas edilmemesi gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunulmaktadır.

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