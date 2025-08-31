Nijerya'da Operasyon: Boko Haram ve ISWAP Mensubu 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hadin Kai Operasyonu kapsamında Mafa'da düzenlenen baskında ayrıntılar

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonu yürüten Hadin Kai Operasyonu birliklerinin Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Rueben Kovangiya, müdahalenin Maiduguri'ye 59,8 kilometre uzaklıktaki Mafa bölgesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kovangiya, operasyon sırasında teröristlerin sığınaklarının imha edildiğini ve teröristler tarafından kullanılan çeşitli ilaç ve tıbbi malzeme, 8 silah ile önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Öte yandan ulusal basında yer alan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Goshe köyünde Boko Haram üyelerince düzenlenen saldırıda 5 çiftçi hayatını kaybetti.

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da faaliyet gösteriyor. Örgütün 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca örgüt, 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer gibi sınır komşularında da saldırılar düzenledi; Çad Gölü Havzası'ndaki operasyonlarda en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ülkede süregelen terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.