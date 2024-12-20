Nijerya'da Terörle Mücadele: 212 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Ciddi Terör Operasyonları

Nijerya'da, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın yanı sıra diğer silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlar, son bir haftada etkileyici sonuçlar doğurdu. Ülke genelinde gerçekleştirilen bu operasyonlarda 212 örgüt üyesi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Açıklamada Bulundu

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında güvenlik güçlerinin etkin mücadelesini vurgulayarak, "Son bir hafta içerisinde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 212 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Buba ayrıca, operasyonlar sonucunda 272 terörist arasında 3 üst düzey örgüt üyesinin yakalandığını belirtti. Bunun yanı sıra, fidye için rehin alınan 152 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Kaçırma Olayları ve Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun bir süredir çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları da sıkça yaşanmakta. Silahlı kişiler genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talebinde bulunuyor.