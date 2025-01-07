Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde 46 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çete üyeleri tarafından 46 kişinin kaçırılması olayı, halkta büyük bir korkuya yol açtı. Olay, Gana kasabasına motosikletle gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açmasıyla başladı.

Gana Yerel Bölge Başkanı Alhaji Garba Haure, yaşanan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, ölü veya yaralı olmadığını belirtti ve saldırganların 46 kişiyi kaçırdığını ifade etti. Bu tür olayların Zamfara eyaletinde sıkça yaşandığına dikkat çeken Haure, halkın güvenliğinden endişe duyduğunu iletti.

Son dönemde Zamfara'nın Kakidawa kasabasında da benzer bir saldırı gerçekleşmiş, geçen ay düzenlenen saldırıda 40'ı kadın olmak üzere 43 kişi fidye için kaçırılmıştı. Nijerya, bölgedeki silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin tehditleriyle de başa çıkmakta zorlanıyor.

Ülkede insan kaçırma olaylarının cezası idam olarak tanımlanmasına rağmen, fidye için kaçırma vakaları hız kesmeden devam ediyor. Silahlı kişiler, genellikle kuzey kesimindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.