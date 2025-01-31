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Nikaragua'da Devlet Başkanı Ortega'ya Yeni Anayasa Değişikliği ile Geniş Yetkiler

Nikaragua'da yapılan anayasa değişikliği ile Devlet Başkanı Ortega'nın yetkileri genişletildi ve görev süresi 6 yıla çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:36
Nikaragua'da Devlet Başkanı Ortega'ya Yeni Anayasa Değişikliği ile Geniş Yetkiler

Nikaragua'da Devlet Başkanı Ortega'ya Geniş Yetkiler Veren Anayasa Değişikliği Onaylandı

Orta Amerika'nın önemli ülkelerinden Nikaragua'da, Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya yönelik geniş kapsamlı yetkiler veren bir anayasa değişikliği kabul edildi. Sandinista Partisinin kontrolündeki kongrede, mevcut başkanın yetkilerini artıran bu değişiklik teklifi oy birliğiyle onaylandı.

Başkanlık Görev Süresi 6 Yıla Çıkarıldı

Yapılan değişiklikle birlikte, Nikaraguada devlet başkanlığı görev süresi 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Ayrıca Ortega'ya dilediği sayıda başkan yardımcısı atama yetkisi verildi. Değişiklikler çerçevesinde, Ortega'nın eşi Rosario Murillo ise 'eş başkanlık' görevine getirildi.

Reformlar ve Halkın Başkanı Modeli

Devlet medyasının sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı ses kaydında Murillo, gerçekleştirilen reformların "halkın başkanı modelini ve doğrudan demokrasi modelini güçlendirdiğini" iddia etti.

Nikaragua'daki Siyasi İklim

Nikaragua'da 2018 yılından bu yana, muhalefet, dini liderler ve gazeteciler başta olmak üzere birçok kişi çeşitli gerekçelerle gözaltına alınıyor. Ortega hükümeti, muhaliflere baskı yapmakla suçlanıyor; 2018'den bu yana, çoğu dini olan 5 binden fazla sivil toplum kuruluşunu kapattı ve binlerce kişiyi sürgüne zorladı. Bu süreçte yüzlerce kişi Nikaragua vatandaşlığından çıkarılırken, mal varlıklarına da el konuldu.

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