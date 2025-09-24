Nilbar Güreş ve Başak Doğa Temür, 2026 Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda düzenlenecek Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, 9 Mayıs-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleşecek 61. Uluslararası Sanat Sergisi'nde yer alacak.

Sergi ve küratör

Pavyon, Dışişleri Bakanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla yapılacak. Türkiye'yi, şiirsel, eleştirel ve nükteli yaklaşımıyla kültürel semboller, toplumsal eşitsizlikler ve kimlik meselelerine odaklanan eserleriyle tanınan Nilbar Güreş temsil edecek. Serginin küratörlüğünü Başak Doğa Temür üstlenecek.

Seçim süreci ve danışma kurulu

Sanatçının belirlenmesi, Dr. Ceren Özpınar (sanat tarihçisi ve akademisyen), Chus Martinez (küratör, akademisyen ve yazar), Öykü Özsoy Sağnak (küratör) ve Ulya Soley (küratör ve yazar) üyelerinden oluşan danışma kurulunun önerisiyle gerçekleşti. Karar oy birliğiyle alındı.

Oy birliğiyle alınan karara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Nilbar Güreş'in toplumsal cinsiyet, kimlik, kültürel bellek gibi meseleleri zekice, empati duygusuyla, hassasiyetle ve çarpıcı bir görsel dille ele aldığı disiplinlerarası pratiği, heykel, enstalasyon ve resimden fotoğraf, kumaş, video ve performansa uzanıyor. Güreş'in hem şiirsel bir evren yaratan hem de hakim bakış açılarına meydan okuyan pratiği, ötekileştirilmiş topluluklara görünürlük kazandırırken Türkiye'nin karmaşık toplumsal dokusundaki köklerine de sıkı sıkıya bağlı kalıyor. 2026 yılında düzenlenecek 61. Venedik Sanat Bienali için küratör Koyo Kouoh, 'In Minor Keys' (Minör Tonlarda) başlığını seçti."

Nilbar Güreş hakkında

Nilbar Güreş, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tamamladı ve yüksek lisansını Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim ve grafik tasarımı üzerine yaptı. Ardından Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesinde sanat ve tekstil pedagojisi eğitimi aldı.

Sanatçı, Avusturya Kültür ve Sanat Bakanlığının 2023 Üstün Sanatçı Ödülü ile onurlandırıldı ve araştırma bursu aldı. Daha önce 2013 Hilde Goldschmidt Ödülü, 2014 Otto Mauer Ödülü, 2015 BC21 Sanat Ödülü (5. Belvedere Contemporary), 2018 De'Longhi Sanat Projeleri Sanatçı Ödülü (Londra Sanat Fuarı) ve 2021 Maud Mottier Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca 2012'de Avusturya Kültür ve Sanat Bakanlığının desteğiyle New York'taki Uluslararası Stüdyo ve Küratoryal Program'a misafir sanatçı olarak katıldı.

Küratör Başak Doğa Temür hakkında

Başak Doğa Temür, 2000'lerin başında İstanbul'da müze ve sanat mekanlarının kuruluş süreçlerinde görev aldı; İstanbul Modern, santralistanbul ve Arter'in kuruluş dönemlerinde katkı verdi. Arter'de geçen on yıl boyunca küratör ekibi ve program kurulunda yer aldı, sergi koordinasyonu ve yönetiminde çalıştı, yayınlara ve yeni üretimlere katkıda bulundu.

Temür, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Film ve Televizyon ile Görsel İletişim Tasarımı programlarında ders verdi. Ayrıca Venedik Bienali Türkiye Pavyonu Danışma Kurulu (2017–2019), CultureCIVIC: Kültür ve Sanat Destek Programı-Sanatsal Üretim Hibe Programı ve Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı (İstanbul-Berlin Misafir Sanatçı Programı ön seçim jürisi) gibi kurul ve jürilerde görev aldı.