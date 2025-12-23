DOLAR
Nilüfer’de Çamlık Bulvarı asfaltlandı

Nilüfer 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde Çınarcık su hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çamlık Bulvarı 2 bin 800 ton asfaltla trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:18
Bursa’da Çınarcık Barajı’ndan Nilüfer’e içme suyu ulaştırma çalışmaları tamamlanan 30 Ağustos Zafer Mahallesi sınırlarında yer alan Çamlık Bulvarı, asfaltlama çalışmalarının bitmesiyle vatandaşların kullanımına açıldı.

Altyapı çalışmalarının ardından asfaltlama tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Çınarcık İçme Suyu projesi kapsamında Çınarcık Arıtma Tesisi’nden kente su taşıyacak isale hattı döşeme işlemleri tamamlanan bölgelerde, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri asfalt kaplama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Çamlık Bulvarı’nda ekipler, bin 600 metre uzunluk ve 8 metre genişlikteki yolda 2 bin 800 ton asfalt kaplama ve 10 bin ton kazı dolgu çalışması gerçekleştirdi. Yol çizgisi ve çevre düzenlemesi de tamamlanarak yol trafiğe açıldı.

Muhtarın teşekkür ve uyarıları

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki trafiğin rahatladığını belirtti. Özçoban, "Öğrenciler okullarına, çalışanlar işlerine daha erken ve rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Mahalle halkı adına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtar Özçoban, çalışmaları yakından takip ederek mahalle sakinlerini düzenli bilgilendirdiğini ve iki aylık yol kapanışı sürecinde trafik akışının Atlıçayır Bulvarı üzerinden yönlendirildiğini anlattı: "Çamlık Bulvarı kapalı kaldığı süre içerisinde sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan trafik akışı mahalle sakinlerimize ve sürücülere zor saatler yaşattı. İki aylık süre sonrasında bugün yolumuz asfaltlaması tamamlanarak trafiğe açıldı. Trafik Çamlık Bulvarı ile Atlıçayır Bulvarı'nda rahat nefes aldı. Yolumuz mahallemize ve sürücülerimize hayırlı olsun."

Özçoban, ayrıca beton mikser kamyon şoförlerine dikkatli olmaları ve yollarına beton dökmeden gitmeleri uyarısında bulunarak, aksi takdirde yolların bozulduğunu ve sürücüler için tehlike oluştuğunu vurguladı.

Trafikte rahatlama bekleniyor

Yaklaşık iki aydır Atlıçayır Bulvarı’nda artan trafik yoğunluğunun, Çamlık Bulvarı’nın açılmasıyla birlikte bir nebze de olsa rahatlaması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

