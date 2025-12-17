Nilüfer Felsefe Buluşmaları'nda Politik Şiddet, Araçsallık ve Güven

Nilüfer Felsefe Buluşmaları'nda politik şiddet masaya yatırıldı

Nilüfer Belediyesi'nin Pancar Deposu'nda düzenlenen Nilüfer Felsefe Buluşmaları'nın yılın son oturumunda Prof. Dr. Sanem Yazıcıoğlu, "Politik Şiddet Biçimleri Olarak Araçsallık, Yalan ve Yanıltma" başlıklı bir konuşma yaptı. Etkinlik, günümüz siyasetinin temel sorunlarını felsefi bir perspektifle ele aldı.

Etkinlik ve katılımcılar

Oturum, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Araçsallık ve politik şiddetin boyutları

Prof. Dr. Sanem Yazıcıoğlu konuşmasında şiddetin araçsal doğasına dikkat çekti. Yazıcıoğlu, özellikle çıkar beklentisinin bulunduğu her durumda kişilerin ve kurumların birer araç olarak kullanılma riskine işaret etti ve bu olgunun modern toplumdaki yansımalarını değerlendirdi.

Sunumunda Hannah Arendt ve Thomas Hobbes düşüncelerine atıfta bulunan Yazıcıoğlu, modern devletin inşasında korkunun oynadığı rolü tartışmaya açtı. Hakların devri ve devletin sınırları bağlamında, bireylerin gelecek korkusu nedeniyle kendilerini gönüllü olarak araçsallaştırdıklarını ve bunun doğurduğu sorunları ele aldı.

Çoğulculuk ve güven vurgusu

Konuşmanın son bölümünde Yazıcıoğlu, karamsar tabloya rağmen siyasal alanda ümit veren imkanlara dikkat çekti. Siyasal düzenin bireyi baskı altına almadan da kurulabileceğini savunan akademisyen, otoritenin sürekliliğinin korkuya değil, karşılıklı tanınma ve güvene dayandığını vurguladı. Yazıcıoğlu'nun daha çoğulcu bir siyasetin mümkün olduğuna dair tespitleri katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Kapanış

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, günün anısına Prof. Dr. Sanem Yazıcıoğlu'na bir hediye takdim etti.

