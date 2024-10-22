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Norveç'ten Şirketlere İsrail ile İşbirliği Uyarısı

Norveç, şirketlerine İsrail'in Filistin işgaliyle işbirliği yapmamaları için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:29
Norveç'ten Şirketlere İsrail ile İşbirliği Uyarısı

Norveç'in Şirketlere Çağrısı

Norveç, ülkedeki şirketleri, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline hizmet eden ticari işbirliklerine girmemeleri konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in işgalini sürdürmesine hizmet eden ticaret ve işbirliğine girmeyin." denildi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın Kararı

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararının İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini hatırlatması dikkat çekti. Norveçli şirketlerin, hangi ticari ilişkilere girdiklerinde uluslararası hukuka riayet etmeleri gerektiği vurgulandı.

İnsan Hakları ve Ticari İlişkiler

Bakanlık, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yasa dışı varlığın, insan hakları ihlalleri ile ilişkilendirilebileceği riskini taşıdığını belirtti. "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sürdürmesine hizmet eden kuruluşlarla iş ilişkilerini derhal değerlendirin," ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, "Eğer işgali sona erdirmeyi başaracaksak, bu sürece gelir sağlayan herkes sorumluluk almalıdır," diyerek bu durumun önemini vurguladı.

UAD'nin Danışma Görüşü

UAD Başkanı Nawaf Salam, 19 Temmuz'daki oturumda işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki statüsü ile ilgili görüşünü açıkladı. UAD, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgalinin, "hukuka aykırı bir durum" olduğunu belirttikten sonra, bu işgalin biran önce sona ermesi gerektiğini ifade etti.

UAD ayrıca, diğer devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını tanımaması gerektiğini, bu konuda yükümlülüklerinin bulunduğunu yineledi.

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