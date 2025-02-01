Novi Sad'da Öğrencilerin Protestosu: Tren İstasyonundaki Kazada 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Sırbistan'da tren istasyonunda gerçekleşen kazayı protesto eden binlerce öğrenci, Belgrad'dan Novi Sad'a yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:31
Novi Sad'da Öğrencilerin Protestosu: Tren İstasyonundaki Kazada 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Sırbistan'da Öğrenci Protestoları Büyüyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan yürüyerek yola çıkan binlerce öğrenci, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonu kazasının yaşandığı Novi Sad kentine ulaştı. Bu trajik olay, 1 Kasım 2024'te bir beton sundurmanın çökmesi sonucu meydana geldi ve protestoların fitilini ateşledi.

Yürüyüş ve Protestolar Devam Ediyor

Öğrenciler, Belgrad'dan başlattıkları 2 günlük yürüyüşün ardından gece ve sabah saatlerinde Novi Sad'a giriş yaptı. Ülke genelinde süren protestolara katılan üniversite öğrencilerine, yerel halk da destek vererek eylemlere katıldı.

Göstericiler Trafiği Kapatıp Saygı Duruşunda Bulundu

Novi Sad'da trafiğin yoğunlaştığı Varadin, Zezelj ve Özgürlük köprüleri kapatıldı. Göstericiler, 15 dakikalık bir saygı duruşu gerçekleştirdikten sonra hayatını kaybedenler anısına Tuna Nehri'ne çiçek bıraktı. Üzerinde 'Dur Sırbistan' yazılı pankartlar taşıyan protestocular, kazanın sorumlularının yargılanması çağrısında bulundu.

Uluslararası Destek Gözlemleniyor

Öte yandan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de yüzlerce kişi, Novi Sad'daki eylemlere destek vermek amacıyla toplandı.

Hükümetten Yanıtlar Bekleniyor

Novi Sad'daki kazanın ardından öğrenciler, sorumluların cezalandırılmasını, kazanın nedenine dair belgelerin yayımlanmasını ve gözaltına alınan öğrenci ile akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı açıklamada, öğrencilerin taleplerinin yerine getirileceğini bildirdi. Ayrıca, hükümette önemli değişikliklerin olacağını ifade etti.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de 28 Ocak tarihinde istifa ettiğini duyurdu. Meclis Başkanı Ana Brnabic ise hükümete güven oylaması yapılması yönünde bir teklif sunmayı planlıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan yürüyerek yola çıkan binlerce öğrenci, 15 kişinin hayatını...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan yürüyerek yola çıkan binlerce öğrenci, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonundaki kazanın yaşandığı Novi Sad kentine vardı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan yürüyerek yola çıkan binlerce öğrenci, 15 kişinin hayatını...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan yürüyerek yola çıkan binlerce öğrenci, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonundaki kazanın yaşandığı Novi Sad kentine vardı.

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