Nüfus Müdürlüklerinde Sürücü Belgesi Yenileme Yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme işlemlerinde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinin "son günü" olması, birçok sürücüyü bu işlemi gerçekleştirmek üzere müdürlüklere yönlendirdi.

Artan başvurular ve özellikle randevusuz gelen vatandaşların sayısının fazlalığı, müdürlüklerde ciddi bir yoğunluk meydana getirdi. İşlemlerin aksamaması için personel, yoğun mesai yaptı. Bazı nüfus müdürlüklerinde çalışanlar, iş yükünü hafifletmek amacıyla nöbete kaldı.

Özellikle Ankara'daki Çankaya Nüfus Müdürlüğü, saat 18.30'a kadar hizmet vererek, vatandaşların işlemini tamamlamasına olanak tanıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, mesai bitiminin ardından eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinin "son günü" olması sebebiyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. Ankara'da, Çankaya Nüfus Müdürlüğüne de çok sayıda vatandaş yenileme işlemi için başvurdu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinin "son günü" olması sebebiyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. Ankara'da, Çankaya Nüfus Müdürlüğüne de çok sayıda vatandaş yenileme işlemi için başvurdu.