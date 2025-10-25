Nusret-2025 Davet Tatbikatı Saros Körfezi'nde başladı

Nusret-2025 davet tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO ve Türk silahlı kuvvetlerinden deniz ve hava unsurlarının katılımıyla Saros Körfezi'nde başladı. Tatbikat; mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme eğitimleri ile dost ve müttefik kuvvetler arasında birlikte çalışabilirliği artırmayı amaçlıyor.

Basın brifingi: Amaç ve planlama

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu'nda düzenlenen basın brifinginde, Nusret-2025'in yıllık olarak icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatı olduğunu ve katılımcı birliklerin eğitim ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandığını belirtti. Orak, tatbikatın Kuzey Deniz Saha Komutanlığınca planlandığını, Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edileceğini vurguladı.

Güncel tehditlere yönelik eğitimler

Orak, tatbikat süresince Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesine yönelik mayın karşı tedbirleri eğitimlerinin de icra edileceğini bildirdi.

Tarihi göndermeler: Nusret Mayın Gemisi

Orak, tatbikata adını veren Nusret Mayın Gemisinin 7-8 Mart 1915 tarihlerinde Çanakkale Boğazı'na 26 mayın döktüğünü ve Birinci Dünya Savaşı'nın akışını etkilediğini hatırlattı. Çanakkale Deniz Savaşları'na katkısı olan Nusret'in anısını yaşatmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında asıl gemi planına birebir uygun olarak inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisinin modern seyir cihazlarıyla emsallerinden ayrıldığını söyledi.

Katılımcılar ve unsurlar

Brifinge, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile katılımcı ülke temsilcileri katıldı. Konuşmanın ardından fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Tatbikata Türkiye'den Mayın Filosu Komutanı, 1 ve 2'nci Arama Tarama Filotillası Komodoru ile 1'inci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru; 1 komuta-kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 1 korvet, 2 arama kurtarma gemisi, 3 hücumbot, 3 karakol gemisi, 5 mayın avlama gemisi, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 2 sualtı savunma görev timi ve 2 hafif otonom sualtı aracı timi; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 sahil güvenlik gemisi; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 görev uçuşu F-16 ve 1 C-130 nakliye uçağı olmak üzere toplam 20 gemi ve 5 hava unsuru katılıyor.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya'ya ait 1 komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi; Fransa, Romanya ve İspanya'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi tatbikata iştirak edecek.

Sergi ve uluslararası gözlemci katılımı

Tatbikat kapsamında, su altı faaliyetlerine yönelik çalışan savunma sanayi firmaları Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde sergi ve sunum faaliyeti gerçekleştirecek. Ayrıca ABD, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Güney Afrika, Hollanda, Kenya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Malezya, Mısır, Pakistan, Peru, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan ve Umman'dan toplam 44 gözlemci personel yer alacak.

Tatbikat 31 Ekim'de sona erecek.

