O belediyelerden İsrail boykotu: Ürünlerini satmayacaklar

İsrail’in Filistin’de çocuk ölümlerine sebep olan saldırıları sonrası Türkiye’de belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı peş peşe geliyor. O iki belediyeden ’de boykot kararı haberi geldi. Detaylar haberimizde…,







İKİ BELEDİYE DAHA İSRAİL BOYKOTUNA KATILDI

Gaziantep ve Sakarya belediyelerinin ardından Rize ve Giresun belediyeleri de İsrail'e destek veren firmaları boykot etme kararı aldı.

Rize ve Giresun belediyelerindeki işyerleri ve sosyal marketlerde İsrail'i destekleyen markalı ürünlerin satışı yasaktır.

Rize İl Yönetimi'nin açıklamasında: “Filistin'in yanındayız. Biz de boykot ediyoruz.

"Filistin'de insanlığa karşı işlenen suçlara maddi destek sağladığına inanılan markaların sosyal tesislerimizde satışı durdurulmuştur." sözleri kullanıldı.

İSRAİL MENŞELİ ÜRÜN SATILMAYACAK

Boykota Giresun Belediyesi'nin de destek verdiği bildirildi. Belediye yönetiminden yapılan açıklamada, "Giresun Belediyemize ait sosyal tesislerde İsrail menşeli hiçbir ürünün satılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.