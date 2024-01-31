O ilimizde rekor soğuk! Termometreler eksi 31 dereceye kadar düştü, kent buz tuttu

Batıda Beklenen Kar Yağışı Gerçekleşmedi, Doğuda Kışın Etkisi Artıyor



Meteorolojinin tahmin ve uyarılarına rağmen, özellikle İstanbul ve çevresi olmak üzere yurdun batısında beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmedi. Ancak, aynı dönemde doğuda kış mevsimi tüm şiddetiyle hissediliyor.





Doğu Anadolu bölgesinde dün gece hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretti. Ağrı'da 23, Kars'ta 21, Erzurum'da ise 17 derece gibi düşük sıcaklıklar kaydedildi. Ardahan'da ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31 derece olarak ölçüldü.

Erzurum'da yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Park halindeki araçların camları buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle işe yürüyerek gidenler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kars'ta bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu. Sarıkamış'ta ise esnaflar, eksi 20 dereceleri gören hava koşulları nedeniyle camlarını temizlemeye çalıştı.

Doğuda Kar ve Soğuklarla Mücadele Sürüyor





Ağrı'da dondurucu soğuklar ağaçlarda kırağa neden oldu, Murat Nehri ve dereler buzla kaplandı. Kars'ta buzla kaplı camları temizlemeye çalışan vatandaşlar, soğuk hava koşullarına karşı önlem aldı. Sarıkamış'ta ise esnaflar, geceleri eksi 20'leri gördüklerini belirterek camlarını temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Bu sırada, kar ve soğuklar nedeniyle yiyecek bulamayan sahipsiz hayvanlara bazı esnaflar tarafından yardım eli uzatıldı.

Batıda Kar Hasreti Sürerken, Doğuda Kışın Şiddeti Artıyor

Batıda beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi, özellikle İstanbul'da kar hasretini artırırken, doğuda ise kış mevsiminin tüm şiddetiyle hissedilmesi dikkat çekiyor. Meteorolojik durumun önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.



