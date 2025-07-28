O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

KAVAK Markalı Zeytinyağında Korkunç Keşif!

Fransa'da yapılan denetimlerde KAVAK markalı zeytinyağında insan sağlığına zarar verebilecek kanserojen maddeler tespit edildi.

Türkiye'den ihraç edilen ve Fransa'nın market raflarında "Hayat Kaynağı" ve "Özel Bir Kalite" gibi sloganlarla yer alan KAVAK markası, büyük bir skandalın merkezinde. Fransız gıda denetçilerinin laboratuvar testleri, ürünün içerdiği Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) oranının yasal sınırın tam 6 katı olduğunu ortaya koydu.

Fransa'dan Acil Geri Çekme Kararı

Sağlık riski taşıyan bu durum üzerine Avrupa'da acil durum koduyla ürünlerin toplatılmasına başlandı. Yetkililer, bu zeytinyağını satın alan milyonlarca tüketiciye, "Derhal kullanmayı bırakın ve iade edin" çağrısında bulundu.

Yasal Sınırın Altı Katı!

Fransa Gıda Güvenliği Kurumu tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, KAVAK markasına ait 1 litrelik cam şişelerdeki zeytin prinası yağında, 1 kilogramda 13,7 mg PAH bulundu. Avrupa Birliği'nin belirlediği yasal üst sınır ise sadece 2 mg/kg, bu da ürünün insan sağlığı için belirlenen güvenlik eşiğini yaklaşık altı kat aşmakta.

Geri Çağrı ve Ürün Bilgileri

Fransız yetkililer, tüketicilerin etkilenen ürünleri kolaylıkla tanıyabilmesi için bu bilgilere dikkat etmelerini önerdi:

Marka: KAVAK

Ürün Tanımı: Zeytin prinası yağı – 1L (Huile de grignons d'olive 1L)

Barkod (GTIN): 8011845300554

Parti Numarası (Lot No): L.24208 1A

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): 26/01/2026

Satışa Sunulduğu Tarih Aralığı: 05 Aralık 2024 – 20 Mayıs 2025

Satış Bölgesi: Tüm Fransa

Geri Ödeme Süreci

Mağduriyetlerin en aza indirilmesi amacıyla, tehlikeli madde içeren bu ürünü iade eden tüketicilere, fiş veya fatura ibraz etme zorunluluğu olmaksızın ödedikleri ücretin tamamı geri verilecektir. Geri ödeme süreci, ürünün iade edildiği anda satış noktalarında başlatılacak.