Obama'dan Trump Yönetimine Eleştiri: Charlie Kirk'ün Ölümü Sonrası Tepki

Eski Başkan Obama'dan sert uyarı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Başkan Donald Trump yönetiminin tutumunu eleştirdi.

The New York Times'ın haberine göre Obama, Pensilvanya'nın Erie kentinde katıldığı bir etkinlikte, Kirk'ün ölümünü "korkunç ve trajedi" olarak nitelendirdi ve aktivistin fikirlerinin ülkede tartışılabileceğini vurguladı.

Obama, hükümetin tutumuna işaret ederek, Trump ve yardımcılarının daha önce siyasi rakiplerini "hedef alınması gereken düşmanlar" olarak nitelendirdiğini söyledi ve bunun ülkenin daha büyük bir sorununa işaret ettiğini belirtti.

Bu sorunla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Obama, görüşlerine katılmayan kişilerin yine de karşıt görüşlerini ifade edebilmesi gerektiğini ifade etti. Obama ayrıca 2015'te beyaz üstünlükçü Dylann Roof'un 9 siyahiyi öldürdüğünü hatırlatarak, Başkanlık dönemindeki yanıtına ilişkin şu ifadeyi kullandı: "Bu sıkıntılı genç adamı böyle bir şiddet eylemi yapması yönünde kim etkilemiş olabilir? Öyleyse siyasi rakiplerimi hedef alıp bunu kullanayım."

Charlie Kirk, Başkan Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeniydi. Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış ve "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Trump, Kirk'ün ölümünün ardından yaptığı açıklamalarda Demokratları hedef aldı ve ülkede "radikal solcu bir grup çılgınla" uğraştıklarını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Kirk'ün ölümünü kutlayan, onaylayan ve olaya dair uygunsuz paylaşımlarda bulunan kişilerin hesap vermesi gerektiğini belirtti.