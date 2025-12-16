Ocakoğlu: Su Krizi Derinleşiyor — Sanayide Kontrolsüz Tüketim Tehdit

Prof. Dr. Kasım Ocakoğlu (Tarsus Üniversitesi), Türkiye'nin son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, özellikle sanayideki kontrolsüz su tüketiminin ülke için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Kuraklığın boyutları

Ocakoğlu, Türkiye'nin 2025 yılına ciddi bir kuraklıkla girdiğini ve bunun etkilerinin geniş kapsamlı olduğunu ifade etti. İstanbul'da baraj doluluk oranlarının yüzde 30'un altına düştüğünü, İzmir'de bazı barajlarda oranın yüzde 5'e kadar gerilediğini, Konya Ovası'nda ise obruk tehlikesinin arttığını hatırlattı. Çukurova Bölgesi için de benzer risklerin söz konusu olduğunu belirtti ve su krizinin yalnızca yağış azlığından değil, yanlış ve plansız su yönetiminden kaynaklandığını söyledi.

Sanayinin su tüketimindeki rolü

Kuraklık tartışmalarında genelde tarımsal sulama ön plana çıksa da, Ocakoğlu sanayinin payının sıklıkla göz ardı edildiğini ifade etti. Ocakoğlu, "Tek bir endüstriyel soğutma kulesi, günde yaklaşık 500 ton suyu buharlaşma ve atık suyla kaybediyor. Bu miktar, yaklaşık 830 ailenin yani 3 bin 300 kişinin bir aylık temel su ihtiyacına eşit" dedi.

Adana, Mersin ve Tarsus hattında sanayinin büyük ölçüde yer altı sularını kullandığını belirten Ocakoğlu, bunun uzun vadede yer altı su seviyelerinin hızla düşmesine, tuzlanmanın artmasına ve toprak yapısının bozulmasına yol açtığını söyledi. Konya Ovası'nda 600'den fazla obruk oluştuğunu, benzer tehlikenin Çukurova için de geçerli olduğunu vurguladı.

Çözüm önerileri: Dönüşüm zorunlu

Ocakoğlu, sanayinin durdurulmasının değil, dönüştürülmesinin gerektiğini belirterek çözüm için üç ana başlık sıraladı: daha verimli ve kapalı devre soğutma sistemlerine geçilmesi, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve sanayide yer altı suyu kullanımının sıkı şekilde denetlenmesi. Bazı firmaların modernizasyonla yüzde 50'ye varan su tasarrufu sağladığını hatırlattı ve bu dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade etti.

Açıklamalarını ünlü astronom Carl Sagan'ın 'soluk mavi nokta' benzetmesiyle tamamlayan Ocakoğlu, "Dünya, yedeği olmayan tek yuvamız. Gelecek nesillere susuz bir dünya değil, yaşanabilir bir mavi nokta bırakmak için şimdi harekete geçmeliyiz" diyerek kamuoyunu ve sektörleri sorumluluk almaya çağırdı.

