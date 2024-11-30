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Ödeme Zorunluluğu 30 Bin TL'ye Yükseltildi

Tüketicilerin ödemelerinde banka ve finans kuruluşları ile yapması gereken zorunlu tutar 30 bin TL'ye çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 09:18
Ödeme Zorunluluğu 30 Bin TL'ye Yükseltildi

Tüketicilere Ödeme Zorunluluğu Artırıldı

Tüketiciler, mal veya hizmet alımlarındaki ödemelerini artık banka ve finans kurumları aracılığıyla yapmak zorunda. Bu zorunluluğun ***tutarı 7 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı***. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bu değişikliği içeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlemelere gitti.

Yeni Tebliğ Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yapılan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, 30 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarındaki ödemelerin de bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu hale geldi.

Yabancılarla İlgili Düzenlemeler

Değişiklikler sadece yerli tüketicileri değil, aynı zamanda yabancıları da kapsıyor. Yabancılar ve Türkiye'de ikameti bulunmayan gerçek kişilerle yapılan işlemlerde de tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar üzerinden gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirildi. Ancak, artık faturalar için yabancıların veya ikameti olmayan kişilerin pasaport numaralarının yazılması yeterli olacak ve pasaportların fotokopisini ekleme zorunluluğu kaldırılacak.

Tahsilat Süresi Esnetildi

Ayrıca, tahsil edilen tutarların, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırılması zorunluluğu da artık aranmayacak. Bu gelişmeler, tüketiciler için önemli bir kolaylık sağlarken, finansal işlemlerin daha düzenli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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