ODTÜ'de Filistin Temalı 'Vatan: Hafıza ile Tarih Arasında' Sergisi Açıldı

ODTÜ'de Filistin Konulu Sergi Keşfedilmeyi Bekliyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) merkez kütüphanesinde, Filistin konulu "Vatan: Hafıza ile Tarih Arasında" sergisi açıldı. ODTÜ'lü bir grup öğrenci tarafından hazırlanan sergi, Furuzan Olşen Sergi Salonu'nda 3 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Direniş ve Mücadele Serinleştiriliyor

Serginin oluşturulmasında önemli bir rol oynayan endüstriyel tasarım bölümü öğrencisi Zehra Yılmaz, bu sergide Filistin halkının direnişini ve mücadelesini aktarmaya çalıştıklarını belirtti. Filistinli şair Mahmud Derviş'in şiirinden ilham alınarak oluşturulan sergide; 1917'den itibaren Filistin haberleri, anahtarlar, işgal öncesi ve sonrası fotoğraflar ile portreler yer alıyor.

Yozgatlıgil: 'Sergi, İnsani Dramanın Hikayesini Anlatıyor'

Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "ODTÜ öğrencileri tarafından hazırlanan sergi gerçekten büyük bir emek harcanılarak hazırlanmış. Gazze'de, Filistin'de yaşananlar büyük bir insanlık dramı. Hep sayılardan bahsediyoruz, şunlar kadar kişi şehit oldu diye. Bu sergide bu sayıların sadece birer rakam olmadığını, her bir sayıda insanlık dramının yattığını gösteriyor." dedi.

Gazze'den Destek Mesajları

Gazze'den gelen Eyad Ebu Nasser ise "Böyle bir sergi açıldığı için çok mutluyum. Gazze'nin tek başına olmadığını gördüm. Verilen emekler için çok teşekkür ediyorum." şeklinde duygularını ifade etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) merkez kütüphanesinde, Filistin konulu "Vatan: Hafıza ile Tarih Arasında" sergisi açıldı. ODTÜ'lü bir grup öğrenci tarafından hazırlanan eserler, Furuzan Olşen Sergi Salonu'nda sergilendi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) merkez kütüphanesinde, Filistin konulu "Vatan: Hafıza ile Tarih Arasında" sergisi açıldı. ODTÜ'lü bir grup öğrenci tarafından hazırlanan eserler, Furuzan Olşen Sergi Salonu'nda sergilendi.