ODTÜ'de Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı

ODTÜ ve Yandex Türkiye işbirliğiyle Bilgisayar Mühendisliği bünyesinde yeni program

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Yandex Türkiye işbirliğinde, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı resmen hayata geçirildi. Açılış, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hande Alemdar ile Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, törende yaptığı konuşmada Türk yükseköğretimi adına önemli bir adım atıldığını belirterek ODTÜ'nün kuruluşundan bu yana ülkenin kalkınma vizyonunun bilimsel altyapısını inşa eden bir merkez olduğunu vurguladı. Yozgatlıgil, üniversitenin ODTÜ Teknokent bünyesindeki firmalarla yapay zeka ve bilişim alanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Yozgatlıgil proje değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bu projeler Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna doğrudan katkı sağlamakta ve Türkiye'nin yapay zeka stratejisiyle güçlü bir uyum göstermektedir. Uluslararası sıralamalarda yükselen trendimizle bugün dünyanın en iyi 269. üniversitesi konumundayız. Ancak hedefimiz çok daha iddialı. Önümüzdeki dönemde ilk 100 üniversite arasına girmeyi hedefliyoruz."

Rektör Yozgatlıgil ayrıca üniversitenin Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde başlatılan Yazılım Mühendisliği ve Siber Güvenlik Mühendisliği programlarını ve YÖK'ün desteğiyle Bakü'deki Türk-Azerbaycan Üniversitesi ile Özbekistan Taşkent'teki Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'ndeki Bilgisayar Mühendisliği bölümleri aracılığıyla bölgedeki nitelikli insan kaynağının yetiştirildiğini hatırlattı.

Törende Doç. Dr. Hande Alemdar ve Alexander Popovskiy de konuşma yaptı; ardından Yozgatlıgil ile Popovskiy arasında Yandex Türkiye ile ODTÜ arasındaki işbirliğine dair protokol imzalandı.

Program kapsamında ayrıca, Yozgatlıgil ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından, ODTÜ tarafından Ay'ın güney kutbuna gönderilecek olan "CHERI" keşif robotunun ilk prototipi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a takdim edildi.

Yeni programın açılması, ODTÜ ile özel sektör işbirliğinin güçlenmesi ve ülkenin yapay zeka alanındaki insan kaynağı kapasitesinin artırılması açısından önem taşıyor.