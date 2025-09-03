DOLAR
Ofek-19 yörüngede: İsrail'in yeni gözlem uydusu veri göndermeye başladı

İsrail, "Ofek-19" gözlem uydusunun Palmachim Hava Üssü'nden fırlatıldığını, yörüngeye yerleşip veri göndermeye başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:03
İsrail yönetimi, "Ofek-19" isimli "geliştirilmiş yeteneklere sahip" askeri gözlem uydusunun yörüngeye yerleştiğini ve veri göndermeye başladığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı açıklaması

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Ofek-19 gözlem uydusunun Palmachim Hava Üssü'nden fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada uydunun bu sabah yörüngeye yerleştiği ve veri akışına başladığı ifade edildi.

Yerel basın ve halk tepkisi

Yerel basındaki haberde, uydunun gönderilme işleminin "güvenlik endişeleri" nedeniyle gizli tutulduğu; fırlatma sırasında Palmachim üssüne yakın bölgelerde oturan İsraillilerin füze saldırısı endişesiyle panik yaşadığı belirtildi.

Bakan Katz'in mesajı

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, uydunun İsrail için "küresel standartta bir başarı" olduğunu belirtti ve ekledi: "Bu aynı zamanda, nerede olurlarsa olsunlar tüm düşmanlarımıza bir mesajdır. Sizi her zaman ve her koşulda izliyoruz."

