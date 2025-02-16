Olimpiyat Şampiyonu Okçular Genç Sporcularla Bir Araya Geldi

Samsun'da Genç Sporcularla Buluşma

Samsun'da gerçekleştirilecek Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası öncesi, milli okçular genç sporcularla bir araya geldi. Kentte bir otelde düzenlenen etkinlikte, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer yer aldı.

Başarı Hikayeleri ve İlham Verici Anlar

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Samsun İlkadım Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, milli okçıların özgeçmişleri ve başarıları hakkında bilgiler sundu. Muhammed Abdullah Yıldırmış, okulda oyun oynarken okçularla tanıştığını ve bu ilginin kendisini okçuluğa yönlendirdiğini belirtti. Yıldırmış, "İlk okumu attığım anı hatırlıyorum. Okun ucundan nişan alıp attım." ifadelerini kullandı.

Ulaş Berkim Tümer de okçularla karşılaşmasının kendisini spora yönlendirdiğini vurguladı. Mete Gazoz ise okçuluğa 3 yaşında başladığını ve bu süreçte babasından büyük destek gördüğünü dile getirdi: "Okçuluk dışında birçok branşta da kendimi denedim ama okçuluk benim için her zaman ön planda oldu."

Olimpiyat Hedefleri ve Antrenman İhtiyacı

Milli sporcular, olimpiyatlarda başarı hayalleri kurduklarını ifade etti. Gazoz, "Başarılı olmak için sürekli antrenman yapmalısınız. Profesyonel destek alıyoruz, bu da başarıyı getirdi." dedi. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, ekibin 36 kişilik kadro ile Samsun'da profesyonel bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

Ergin, yeteneğin önemli olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını, daha fazla çalışma ve farklılık yaratmanın gerekliliğini vurguladı: "Dünyada ok atmayı bilen çok insan var. Onları geçmek için daha fazla emek vermeniz gerekir."

Mete Gazoz'un Özgün Özellikleri

Tokyo'daki olimpiyatlardaki performansı hakkında konuşan Ergin, Gazoz'un sürekli motivasyonunu koruduğunu ve hedeflerini net bir şekilde bildiğini aktardı. Ergin, "Bu üç sporcumuz da hedeflerini gerçekleştirmek için gereken bedeli ödemeye istekli. Hayalleri çok net ve bu, onlara başarı getirecektir." dedi.

Etkinlikte Sıcak Bir Atmosfer Vardı

Yoğun ilgi gösterilen söyleşi, soru cevap kısmıyla sona erdi. Programa Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, antrenörler, federasyon temsilcileri ve birçok sporcu katıldı.