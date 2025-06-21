ÖNDER'in Öncü Spor Kulübü 10. Genel Kurulunu İstanbul'da Gerçekleştirdi

Öncü Spor Kulübü 10. Genel Kurulunu Yaptı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübü, 10. Genel Kurulunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda, kulübün vizyonu ve hedefleri masaya yatırıldı.

Başkan Ceylan: 'Türkiye Yüzyılı'nda Hedefimiz Başarı

Genel kurulda konuşan ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, kulübün imam hatip okullarında gençlere hizmet vermek adına kurulduğunu belirtti. Ceylan, "Milli ve manevi değerlere sahip, ahlaklı nesiller yetiştirmek mücadelesinde olan, çift kanatlı sporcular yetiştiren bir kulübüz. Türkiye Yüzyılı’nda, imam hatip okullarımızda yetişen sporcularımız; olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında yer alacak ve bu alanları domine edecek gençler olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Destekleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Öncü Spor Kulübü'nün son yıllarda önemli işlere imza attığını söyledi. Çakır, "Son 20 yıl içerisinde sporda ciddi adımlar attık. Sporu seven bir Cumhurbaşkanımız olması da bizim için büyük bir şans," dedi.

Öncü Spor Kulübü’nden Yeni Dönem Vizyonu

Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara, sporu insanın kendini tanıdığı bir alan olarak gördüklerinin altını çizdi. Kara, "Her sporcu bizim için bir madalya değil, bilinç ve duruş demektir. Gençlik, bu ülkenin en kıymetli sermayesidir ve spor, bu gençliğe ulaşmanın en doğal yollarından biridir," dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ve katılımcıların ilgisiyle gerçekleştirilen genel kurulda, faaliyet raporu, denetleme raporu ve mali rapor kabul edildi. Ayrıca, tüzük değişiklikleri ve yönetim ile denetim kurulu üyeleri de seçildi. Genel kurula, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay gibi önemli isimler de katıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübünün 10. Genel Kurulu düzenlendi. Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki genel kurulda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır konuştu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübünün 10. Genel Kurulu düzenlendi. Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki genel kurulda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır konuştu.