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Orban, STK'lerin Hükümeti Devirmeye Çalıştığını İddia Etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dış destekli STK'lerin hükümeti devirmeye çalıştığını savundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:30
Orban, STK'lerin Hükümeti Devirmeye Çalıştığını İddia Etti

Orban'dan Sert Açıklamalar

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesi içindeki bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK), özellikle ABD, iş insanı George Soros'a ait kurumlar ve Avrupa Birliği (AB) fonları aracılığıyla finansal destek alarak sol yapıları güçlendirdiğini ve mevcut hükümeti devirmeye çalıştığını savundu.

Hükümeti Baltalamaya Çalışıyorlar

Macar Devlet Radyosuna yaptığı açıklamada, Orban, bu yurt dışı bağlantılı STK'lerin hükümeti zayıflatmaya yönelik eylemlerini eleştirdi. Orban, "Birden fazla kaynaktan para alıyorlar; ABD yönetimi, Soros ağı ve AB fonları. Peki bu para ne için kullanılıyor? Sol oluşumları güçlendirmek ve hükümetimizi devirmeye çalışmak için," dedi.

Harekete Geçme Kararı

Orban, söz konusu yapıların varlığına karşı harekete geçeceğini belirterek, "Bu yapıları Macaristan'dan süpürmemiz gerekiyor. Amaçları açık: Bu bölgede kendi çıkarlarına hizmet eden hükümetler istiyorlar, Macar halkının çıkarlarına göre değil," ifadelerini kullandı.

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