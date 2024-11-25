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Ordu'da Mahsur Kalan 4 Kişi Sağ Bulundu

Ordu'da kaybolan 4 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 19:44
Ordu'da Mahsur Kalan 4 Kişi Sağ Bulundu

Ordu'da Karda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Ordu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle karda mahsur kalan 4 kişi, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. 23 Kasım Cumartesi günü, Ordu il merkezinden 34 FCR 655 plakalı araçla hareket eden Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş, Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine avlanmaya gitmişti.

Aileleri, bu kişilerin horu obasında mahsur kaldığını bildirmesi üzerine, Ordu Valiliği hemen harekete geçti. İhbarın ardından, Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu, Jandarma Arama Kurtarma Timi, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 13 kişilik ekip, 4 iş makinesi ile bölgeye yönlendirildi. Ancak, yoğun kar ve tipi nedeniyle ekipler ilk denemelerinde kayıp kişilere ulaşamadı.

Daha sonra, Kabadüz Jandarma Komutanlığı personelinin de katılımıyla 23 kişilik yeni bir ekiple arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı. Nihayetinde, kayıp dört kişinin, Mesudiye ilçesinin Armutkolu Yaylası'nda sağ olarak bulunduğu bildirildi.

Başkan Kaya'dan Bilgilendirme

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Kayıp 4 kişiyi Armutkolu Yaylası'nda bir eve sığınmış halde bulduk. Çok şükür hepsinin sağlık durumları gayet iyi. Ailelerine teslim ettik." şeklinde konuştu. Kaya, arama çalışmalarına çok sayıda vatandaşın da destek verdiğini ve kayıp kişilerin bulundukları evde ateş yakarak ısındıklarını kaydetti. Ayrıca, evde bulunan makarnayla idare ettiklerini de sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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