Ordu’da Tefecilere Operasyon: Ünye'de 1 Tutuklama

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 8 adreste arama yapıldı; silah, para ve çok sayıda senet ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:18
Ordu’da polis ekipleri tarafından tefecilere yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Operasyonun kapsamı

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ünye ilçesinde 8 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 42 bin 100 TL para, 120 adet fişek, çok sayıda senet ve alacak verecek defteri ele geçirildi.

Şüphelilerin durumu

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.K. tutuklanırken, İ.A. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

