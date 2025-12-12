Ordu’da Tefecilere Operasyon: Ünye'de 1 Tutuklama

Ordu’da tefecilere yönelik operasyonda 1 tutuklama
Ordu’da polis ekipleri tarafından tefecilere yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Operasyonun kapsamı
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ünye ilçesinde 8 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ele geçirilenler
Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 42 bin 100 TL para, 120 adet fişek, çok sayıda senet ve alacak verecek defteri ele geçirildi.
Şüphelilerin durumu
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.K. tutuklanırken, İ.A. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
