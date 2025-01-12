Ordu'da Uçuruma Devrilen Kamyonette 3 Yaralı

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonet uçuruma devrildi ve sonuç olarak 3 kişi yaralandı. Olay, Düşmese Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkarak uçuruma düştü. Kazanın ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan K.Ç, S.T. ve E.T. ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.