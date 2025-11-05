Ordu Fatsa Sefaköy Taş Ocağı Göçüğü: Vali Erol'dan Açıklama

Fatsa Sefaköy'deki taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi enkaz altında kaldı; arama kurtarma çalışmaları 20'ye yakın iş makinesiyle devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 19:52
Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki Sefaköy'de bulunan aktif bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından, saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı. Kütlenin altında bir kamyon ve bir iş makinesi ile bu araçların sürücüleri kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları

Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ocak çalışanlarının tarif ettiği noktada üç ekskavatör görev yapıyor. Sahada ayrıca 20'ye yakın iş makinesi destek veriyor.

Vali Erol, 'Çalışmalarımız titizlikle devam ediyor' ifadelerini kullanarak, ekiplerin enkaz altında kalan vatandaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Göçük altında kalan işçilerin isimlerinin M.Ş. ve B.K. olduğu öğrenildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI

VALİ MUAMMER EROL (SOLDA) VE PROTOKOL MENSUPLARI İNCELEME

