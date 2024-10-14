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Organize Suçlarla Mücadelede Kuyu Operasyonları: 91 Tutuklama

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Kuyu operasyonlarında 91 kişi tutuklandı. Suç örgütlerine karşı mücadele kararlılığı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 08:16
Organize Suçlarla Mücadelede Kuyu Operasyonları: 91 Tutuklama

Organize Suçlarla Mücadelede Önemli Bir Aşama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı yapılan ve "Kuyu-34" ile "Kuyu-35" adını taşıyan büyük çaplı operasyonlar sonucunda 91 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyonlar 6 İl Genelinde Gerçekleştirildi

Operasyonlar, Kahramanmaraş, Mersin, Denizli, Antalya, Gaziantep ve İstanbul illerinde gerçekleştirildi. Bu süreçte, 6 farklı organize suç örgütünün liderleri olduğu iddia edilen Muhammed Kaya, Hasan Sağsız, Niyazi Dönmez, Mustafa Akel, Ümit Öge ve Turgut Yalçın gözaltına alındı.

Sıfır Tolerans: Suç Örgütleri Çökerilecek

Operasyonlarda toplamda 115 kişiden 91'i tutuklanırken, 24 kişi hakkında ise kontrol kararı alındı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar. Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertmeye devam edeceğiz" dedi.

Operasyonlardan Elde Edilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet ile birlikte muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart da ele geçirildi. Ayrıca, bu başarılı operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ve polis ekipleri tebrik edildi.

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