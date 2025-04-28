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Orgeneral Gürak, Kore Cumhuriyeti'nde Türk Şehitliğini Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore'deki Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitleri anmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 10:56
Orgeneral Gürak, Kore Cumhuriyeti'nde Türk Şehitliğini Ziyaret Etti

Türk Şehitleri Unutulmadı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'nde bulunan Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Orgeneral Gürak, şehitliği ziyaret ederek çelenk sundu.

Şehit mezarlarını tek tek ziyaret eden Gürak, Türkiye'den getirilen toprağı da şehitliğe bıraktı. Bu anlamlı ziyarette, Türk silahının geçmişten günümüze uzanan kahramanlıklarına olan saygı dile getirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'ndeki Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'ndeki Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitliğe çelenk sundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'ndeki Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'ndeki Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitliğe çelenk sundu.

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