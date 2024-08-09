Orta Asya Liderleri Kazakistan'da Buluştu

Orta Asya Devlet Başkanları Toplantısı Kazakistan'da Gerçekleşti

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla 6. İstişare Toplantısı düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Açıklamaları

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, toplantının açılışında, "Bölgemizde barış ve istikrarın korunması asıl görevimiz olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı. Tokayev, bu istişare toplantılarının bölgesel işbirliğinin artmasına hizmet ettiğini vurguladı.

İşbirliği ve Ortak Projeler

Tokayev, uluslararası ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, önceliklerinin bölgesel istikrarı sağlamak olduğunu açıkladı. Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru ve Kuşak ve Yol Girişimi gibi projelerin önemine dikkati çekti.

Gençler ve Eğitim Alanında İşbirliği

Kazakistan’da, Orta Asya ülkelerinden yaklaşık 9 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Tokayev, gençlerin yüksek öğrenim taleplerini takdirle karşıladı.

İklim Değişikliği ve Çevre İşbirliği

Toplantıda, iklim değişikliği ile mücadele konusuna da değinildi. Tokayev, iklim gündemi etrafında işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini dile getirdi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e COP29’a yönelik başarılar diledi.

Yeni Anlaşmalar ve Ödüller

Toplantı sonunda, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderleri “Orta Asya-2040 Konsepti” belgesini imzaladı. Ayrıca, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Orta Asya Devlet Başkanları Onur Nişanı" ile ödüllendirildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (ortada) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda) ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) katıldı.