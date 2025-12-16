Ortaokul Öğrencisinin Mansur Yavaş'a Yol Çağrısı Keçiören'de Gülümsetti

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bozuk yollar öğrencinin videosuyla gündem oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, özel bir kolejin çevresindeki bozuk yollar vatandaşların tepkisini çekti. Uzun süredir onarılmayan yollar nedeniyle araçlarda hasar oluştuğu, anayola çıkışta trafik akışının zorlaştığı ve öğrenci güvenliğinin tehlikeye girdiği bildirildi.

Vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Bölgedeki sıkışıklık nedeniyle sürücüler alternatif güzergah kullanmak zorunda kaldı.

Mehmet Efe Karakoç adlı öğrencinin yolun durumuna ilişkin sosyal medyada paylaştığı samimi video kısa sürede gündem oldu ve soruna dikkat çekti.

Ramazan Koçyiğit şöyle konuştu: "Yapılmasını istiyoruz. Çünkü yol, arabaların hepsi bozuldu. Ön takım kalmadı arabalarda. Artık orayı kullanmıyoruz. Tek giriş ve çıkış olarak diğer bu taraftaki asfalt tarafı kullanmaya çalışıyoruz. Burada araç ve öğrenci sayısı fazla olduğu için bu yoğunluğa yeterli gelmiyor. İnşallah yetkililer sesimizi duyar, en kısa sürede yapılır, tek temennimiz o"

Selim Yılmaz ise şunları söyledi: "Zannedersem orayı belediye yapmadı. Ondan dolayı bir sıkıntı var. Sadece alt tarafta bir yol var. Hele kışın daha sıkıntı olur çamur falan derken. Belediyeye yapmasını talep ediyoruz. Tabii, anayolda da bayağı bir sıkıntı oluyor araçların trafik durumuyla ilgili. Buraya bir çare bulunursa çok memnun oluruz. Özellikle girişte araç asfalta sürtüyor. Yaralanmalar da oluyor burada. Bayağı bir sıkıntı olmuş. Geçen bir kaza da olmuş burada. İvedilikle yapılması iyi olur"

Servis rehberi durumu şu sözlerle özetledi: "Hiçbir şekilde yollarımız yapılmadı. Bayağı bir süredir bu şekilde rezillik çekiyoruz, öğrencilerimiz olsun, velilerimiz olsun, servislerimiz olsun. Çoğu yere yazdık sonuç alamadık. Sıkıntılarımız, arabaların altları çok fazla sürtüyor, önleri sürtüyor. Bir an önce yapılsa herkes çok memnun olacak. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Daha da yolumuz çöktü. Öğrencilerimiz düşebiliyor, yürüyerek giden öğrenciler var. Yolda gidemiyoruz tek başımıza, korkuyoruz"

Vatandaşlar ve veliler, bölgedeki yoğunluk ve araç hasarları nedeniyle yetkililerden ivedi çözüm bekliyor.

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE ÖZEL BİR KOLEJİN ÇEVRESİNDE BULUNAN BOZUK YOLLAR VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU VE KÜÇÜK BİR ÖĞRENCİNİN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI SAMİMİ VİDEOSUYLA DAHA DA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI.