OSB'lerde Çalışanlar İçin Lojman Projesi Açıklandı

OSB'lerde Çalışanların Mutluluğunu Artıracak Lojman Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) kurulacak lojmanların, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artıracağını belirtti. Çalışanlar, bu yeni lojmanlardan şehirdeki kira bedellerinin yaklaşık üçte biri kadar bir kullanım bedeli ödeyerek yararlanabilecek.

OSB'lerin Büyüyen Gücü

Kacır, Türkiye'deki 366 OSB ve 60 bine yakın fabrika hakkında bilgi vererek, bu bölgelerde çalışan sayısının son 22 yılda 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini kaydetti. OSB'lerin Türkiye ve Avrupa'nın üretim merkezleri haline geldiğini vurguladı.

Planlı Gelişim İçin Yatırımlar

Bakan Kacır, sanayinin gelişimi ve rekabet gücünü sürdürebilmek amacıyla 'Sanayi Alanları Master Planı' hazırlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 2053 yılına kadar hayata geçirilecek ulaşım yatırımları ve yeni nesil mega endüstriyel parklar kurulacağına dikkat çekti.

Öngörülen Lojman Projeleri

Yeni lojmanlar, OSB'lerde sosyal ihtiyaçlara yönelik alanlarla birlikte inşa edilecek. Çalışanlar, bu alanlara sadece kira bedelinin üçte biri ile ulaşabilecekler. Aynı zamanda lojmanlar, şehrin mimari dokusuna uyumlu olacak şekilde tasarlanacak.

İlk Lojman Projesi Manisa'da

Manisa OSB'nin Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirten Kacır, 6 Mayıs'ta burada ilk lojman projesinin temellerinin atılacağını açıkladı. Uzun vadede Manisa OSB lojmanlarının 15 bin çalışanın konut ihtiyacını karşılayacağı öngörülüyor.

Kiralar Üst Limitle Sınırlı Olacak

Ortak hizmet alanlarının büyüklüğü, toplam OSB alanının yüzde 15'ini geçemeyecek. Lojmanların mülkiyeti, hep OSB'lere ait kalacak ve kiraların üst limiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Bu proje, sanayi çalışanlarının iş yeri memnuniyetini artırırken, ayrıca Türkiye'nin sanayinin rekabet gücüne de katkı sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) kurulacak lojmanların, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artıracağını, sanayiye güç kazandıracağını belirterek, çalışanların bu imkandan şehirdeki kiraların yaklaşık üçte biri bedelle istifade edebileceğini bildirdi. Kacır, AA muhabirine, OSB'lerde inşa edilecek lojmanlara ilişkin değerlendirmede bulundu.