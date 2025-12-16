DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.887,07 0,34%
BITCOIN
3.680.643,71 -0,38%

Osmangazi Belediyesi'nden Okul Kantinlerine Sıkı Denetim: Öğrencilerin Sağlığı Öncelikte

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki 186 okul kantininde hijyen, ruhsat ve ürün kontrolleri yapıyor; şartları karşılamayanlara 2 bin 950 lira ceza uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:35
Osmangazi Belediyesi'nden Okul Kantinlerine Sıkı Denetim: Öğrencilerin Sağlığı Öncelikte

Osmangazi Belediyesi'nden Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde yoğun denetimlerini sürdürüyor. Belediye yetkilileri, kantinlerde hijyen, ruhsat ve ürün güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguluyor.

Denetim Kapsamı

İlçede bulunan 186 ilkokul, ortaokul ile liselerin kantinleri düzenli olarak kontrol ediliyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsat, vergi levhası, ürünlerin muhafaza şekilleri, son kullanma tarihi, ilaçlama ve havalandırma kontrolleri yapılıyor. Denetimlerde gerekli şartları sağlamayan kantinlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanıyor.

Kantin İşletmecilerinin Görüşleri

Belgin Alaca, hijyen ve gıda güvenliğine özen gösterdiğini belirterek, "Buradaki çocuklarımızı, kendi çocuğum gibi görüyorum. Burayı evin bir mutfağı gibi kullanmaya çalışıyorum, her şeye dikkat ediyorum. Bu noktada zabıtanın kontrolleri de bence gayet iyi, çok şükür bir problem yaşamadık. Para için kimsenin günahına girmemek gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hafize Aksu ise denetimlerin sürekli olmasının önemine dikkat çekerek, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocukların sağlıklı beslenmesi önemli. Sağlıklı gıdayı tavsiye ediyorum. Denetimlerimiz çok güzel geçti. Bence sık sık denetimlerin yapılması gerekiyor" dedi.

Süreklilik

Osmangazi Belediyesi ekipleri, okul kantinlerindeki bu denetimleri 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı boyunca en ince ayrıntısına kadar sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ TEMİN ETMEK AMACIYLA...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ TEMİN ETMEK AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ OKUL KANTİNLERİNDE SIKI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ TEMİN ETMEK AMACIYLA...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
2
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi
5
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
6
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
7
Erzincan İliç'te Vurulmuş Yaban Keçisi: 3 Şahsa 975 bin 563 TL Ceza

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi