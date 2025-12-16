Osmangazi Belediyesi'nden Okul Kantinlerine Sıkı Denetim: Öğrencilerin Sağlığı Öncelikte

Osmangazi Belediyesi'nden Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde yoğun denetimlerini sürdürüyor. Belediye yetkilileri, kantinlerde hijyen, ruhsat ve ürün güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguluyor.

Denetim Kapsamı

İlçede bulunan 186 ilkokul, ortaokul ile liselerin kantinleri düzenli olarak kontrol ediliyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsat, vergi levhası, ürünlerin muhafaza şekilleri, son kullanma tarihi, ilaçlama ve havalandırma kontrolleri yapılıyor. Denetimlerde gerekli şartları sağlamayan kantinlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanıyor.

Kantin İşletmecilerinin Görüşleri

Belgin Alaca, hijyen ve gıda güvenliğine özen gösterdiğini belirterek, "Buradaki çocuklarımızı, kendi çocuğum gibi görüyorum. Burayı evin bir mutfağı gibi kullanmaya çalışıyorum, her şeye dikkat ediyorum. Bu noktada zabıtanın kontrolleri de bence gayet iyi, çok şükür bir problem yaşamadık. Para için kimsenin günahına girmemek gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hafize Aksu ise denetimlerin sürekli olmasının önemine dikkat çekerek, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocukların sağlıklı beslenmesi önemli. Sağlıklı gıdayı tavsiye ediyorum. Denetimlerimiz çok güzel geçti. Bence sık sık denetimlerin yapılması gerekiyor" dedi.

Süreklilik

Osmangazi Belediyesi ekipleri, okul kantinlerindeki bu denetimleri 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı boyunca en ince ayrıntısına kadar sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

