Osmangazi'de Edebiyat ve Hayat Buluşmaları: Bizi 'Biz' Yapan Hikayeler ele alındı

Osmangazi'de "Edebiyat ve Hayat Buluşmaları" kitap atölyesi

Osmangazi Belediyesi’nin kültür ve eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Edebiyat ve Hayat Buluşmaları" kitap okuma atölyesinde William L. Randall'ın "Bizi ‘Biz’ Yapan Hikayeler" adlı eseri ele alındı. Etkinlik, Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Atölyede neler yapıldı?

Programa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. M. Emin İlhan yönetiminde kitaptan bölümler okunup metin üzerine tartışmalar yapıldı. Katılımcılar edebiyat ile günlük yaşamın kesişim noktalarını keşfetme ve kendi yaşam hikayelerini değerlendirme fırsatı buldu.

Eserin odağı

İncelenen "Bizi ‘Biz’ Yapan Hikayeler" adlı kitap, bireyin kendini bir anlatı aracılığıyla nasıl inşa ettiğini konu alıyor ve atölyeye çok yönlü, derinlikli bir tartışma zemini sundu.

Konuşmacının değerlendirmesi

Doç. Dr. M. Emin İlhan etkinliğe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Edebiyat ile hayatın bir buluşması olması amacıyla bir araya geldik. Kitap, bizi biz yapan hikayelerin ‘kendimizi geliştirme’ süreci üzerinden nasıl oluştuğunu ele alıyor. Kendimizi inşa ederken hikayeler yoluyla nasıl var olduğumuzu, bireysel olarak ve ortak anlatıların bir parçası halinde nasıl konumlandığımızı sorgulayan zor ama son derece hayati bir eser. Temel olarak şu soruyu soruyor: Bu hayatta nasıl tutunabiliyoruz? Bunun cevabının da hikayeler aracılığıyla verildiğini görüyoruz. Biz de bu doğrultuda kitaptan bölümler aktarıp, metin üzerine tartışmalar gerçekleştirdik"

Katılımcıların geri bildirimi

Atölyeye katılan Osmangazili kitapseverler düzenlenen çalışmaların hem keyifli hem de bilgilendirici olduğunu belirterek, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

