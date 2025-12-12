Osmangazi'de İnsan Hakları Felsefesi: Şadırvanlı Han Konferansı

Osmangazi'de İnsan Hakları Felsefesi Şadırvanlı Han'da Yankılandı

Osmangazi Belediyesi’nin Osmangazi Kent Konseyi ve Bursa Felsefe Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Şadırvanlı Han Felsefe Konferansları serisi, 2025-2026 döneminin ikinci buluşması ile düşünce dünyasının kapılarını araladı. Tarih ve felsefenin iç içe geçtiği etkinlik, katılımcılara "Niçin İnsan Hakları?" sorusunu hatırlatarak derin bir fikri yolculuğa çıkardı.

Konferans ve konuşmacılar

Tarihi dokusu ile öne çıkan Şadırvanlı Han Kültür Merkezi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Her ay farklı temaların felsefi bakışla ele alınacağı konferansların ikinci oturumunda konuşmacı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Becermen sahne aldı ve insan hakları kavramının inceliklerini etkileyici bir dille aktardı.

Prof. Dr. Metin Becermen konuşmasında şu değerlendirmeyi paylaştı: "İnsan hakları dediğimizde, aslında kavramın iki yönü olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir tarafta insan var, diğer tarafta ise insanın hakları. Hak kavramı çoğu zaman hukukla ilişkilidir ama insan hakları hukukun tamamını değil, sadece belirli bir bölümünü ifade eder. Bu nedenle önce ‘insan’ kavramının kendisini düşünmek gerekir. İnsan deyince ne anlıyoruz? Felsefe tarihi boyunca bu soruya çok farklı yanıtlar verilmiş. Bugün sıradan birine ‘insan nedir?’ diye sorduğunuzda üç farklı cevap almanız mümkündür. Bu da insan kavramının ne kadar geniş ve çok yönlü olduğunu gösterir."

Moderatörün vurguları ve etkinliğin sonucu

Programın moderatörlüğünü üstlenen BUÜ Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ogün Ürek, yönlendirici sorularıyla oturuma yeni ufuklar kazandırdı. Ürek konuşmasına insan haklarının özünü hatırlatarak başladı: "İnsan haklarını konuşurken arka planda duran iki temel değer bulunur. Bunlardan biri insana saygı, diğeri insan sevgisidir. İnsana saygı, uzun yıllardır üzerinde çalıştığım bir konu. Yüksek lisans tezimi de bunun üzerine hazırlamıştım. İnsan sevgisi ise insan haklarının temelini oluşturan en önemli ilkedir. Çoğu zaman fark etmiyoruz ama 11. ve 12. yüzyıl Anadolu’su, Avrupa Orta Çağ karanlığını yaşarken aslında adeta bir aydınlanma dönemiydi. Yunus Emre, Mevlana gibi isimler, insan sevgisini merkezine alan düşünceleriyle bu topraklara yön verdiler. Bu geleneğin insan hakları fikrine büyük katkısı olduğunu unutmamak gerekir. Bu vesileyle bu etkinliğe katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum".

Etkinlik sonunda Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Sosyolog Mutlu Çınar, katılımcılara günün anısına teşekkür sertifikalarını takdim etti. Konferans, akademisyenler ve düşünce meraklıları tarafından beğeniyle karşılandı ve seri kapsamında gelecek oturumların beklentisini yükseltti.

