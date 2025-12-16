Osmangazi Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu: Yeni Yıl Festivali Bursa'yı Canlandırdı

Osmangazi Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu

Açıldığı günden bu yana Bursalılara yeni bir soluk kazandıran Osmangazi Meydanı, yeni yıl yaklaşırken kentin en hareketli noktalarından biri haline geldi. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Festivali meydanı ışıklar, müzik ve çeşitli etkinliklerle renklendirdi.

Festivalde neler var?

Festival alanı, gün boyunca açılan alışveriş stantları, sokak lezzetleri ve fotoğraf çekim alanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çocuklara yönelik lunapark ve renkli atölye çalışmaları ailelerin etkinliğe yoğun katılımını sağladı.

Bursalıların yorumları

Etkinlikleri ziyaret eden vatandaşlar, şehir yaşamına hareket geldiğini ve yeni yıl coşkusunun birlikte yaşanmasının önemli olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte festivale katıldığını belirten bir vatandaş, "Festivalde düzenlenen etkinlikler gerçekten başarılı. Gerek köpük gösterisi gerekse stantlarıyla dolu dolu bir alan oluşturulmuş. Çocuklar çok eğlendi. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

Bir başka vatandaş ise memnuniyetini, "Osmangazi Meydanı’nda böyle etkinliklerin yapılması Bursa’ya ayrı bir canlılık katıyor. Yeni yıla bu ortamda girmek çok güzel. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Etkinlik takvimi

Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler 01 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.

