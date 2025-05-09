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Osmaniye'de Eşini Bıçakla Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de, tartıştığı eşini bıçakla öldüren Serkan Y. gözaltına alındı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 14:43
Osmaniye'de Eşini Bıçakla Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de Eşinin Hayatını Kaybetmesine Neden Olan Tartışma

Osmaniye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir trajedi yaşandı. Fatma Y. (20) ile eşi Serkan Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay, 1531 Sokak'ta bulunan ikametlerinde yaşandı.

Komşular Durumu Bildirdi

Tartışmanın seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Karşılaşılan Korkunç Manzara

Eve ulaşan sağlık ekipleri, Fatma Y'yi hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan kontrollerde, Fatma Y.’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından, şüpheli olarak belirtilen Serkan Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Cenaze Osmaniye Devlet Hastanesi Morguna Kaldırıldı

Yapılan incelemeler sonrasında, Fatma Y.'nin cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın detayları üzerine soruşturma derinleştiriliyor.

Osmaniye'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı. Yakınları tarafından morgdan...

Osmaniye'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı. Yakınları tarafından morgdan alınan Fatma Y'nin cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından cenaze, toprağa verildi.

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